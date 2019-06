Una giornata di festa e visite guidate al Mulino Star Qua

Un’intera giornata di Festa al Mulino Star Qua è in programma per domenica 16 giugno dalle ore 10 alle ore 17 con musica, laboratori e visite guidate gratuite per riscoprire il senso e il sapore delle nostre radici, guardando al futuro.

L’ampio spazio verde attorno al Mulino farà da cornici a diverse esposizioni, dalle auto d’epoca (a cura di Ruote Quadre Nerviano) a futuristiche macchine volanti (a cura di Giotto Droni), passando per le delizie dello spaccio agricolo. Mentre l’associazione “Ortografia urbana” proporrà a grandi e piccini il laboratorio agricolo “Prepariamo l’orto”.

In questo contesto il mulino storico sarà aperto per visite guidate gratuite tutto il giorno, eccetto che durante la pausa pranzo con la tradizionale “risottata” del Mulino day con il Riso del Castello.

Durante la festa non mancherà l’intrattenimento della musica dal vivo con Band Collage e Banda di S. Lorenzo.

Il mulino Star Qua è raggiungibile anche a piedi o in bicicletta grazie ai percorsi ciclopedonali. Il parcheggio per le auto si trova sulla Statale del Sempione a Nerviano, in località Mulino Star Qua.

Per maggiori informazioni 3403382026.