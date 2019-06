Giovane cade in moto, soccorso con l’elicottero

Incidente motociclistico nella tarda serata di venerdì 28 giugno. Lo sfortunato protagonista del fatto è un giovane di appena 17 anni, finito sull’asfalto dopo una caduta dalla sua moto sul tratto di strada statale che costeggia il Lago Maggiore e congiunge l’abitato di Luino con quello della frazione Colmegna.

Le condizioni del ragazzo sono subito apparse serie, tanto da dover richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto anche un’ambulanza e un’auto medica oltre a una pattuglia dei Carabinieri incaricati dei rilievi. Secondo quanto riportato da fonti sanitarie, per fortuna, il giovane pur ferito non dovrebbe essere in pericolo di vita.