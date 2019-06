Il giovedì sera di busto sarà “Red and White”

Quello del 20 giugno sarà un giovedì particolarmente ricco di appuntamenti. Come sempre, nell’ambito di Busto Estate, il contenitore degli eventi estivi organizzati dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con tante realtà del territorio, ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: sarà una serata all’insegna della cultura, dell’arte, della musica, del buon cibo e come tutti i giovedì, dello shopping sotto le stelle.

Appuntamento imperdibile, nella rinnovata Piazza Vittorio Emanuele II, quello con la Red and White Dinner organizzata dall’Amministrazione comunale e dal Distretto del Commercio con Enaip Busto Arsizio. L’appuntamento è per le ore 20: tutti i partecipanti sono invitati a indossare qualcosa di rosso e bianco, omaggio ai colori della città alla vigilia della festa patronale. Info: duc@comune.bustoarsizio.va.it

Per l’occasione, dalle 21.30 è prevista l’apertura straordinaria delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna: tutti gli interessati potranno partecipare ad una visita guidata, gratuita, alla collezione permanente del museo della durata di circa un’ora. Ritrovo alle 21.45 alla reception del museo. Anche il dopo cena, a cura del Distretto del Commercio ed Enobene, sarà ospitato dall’antico cortile di Palazzo Cicogna.

Alle 20.30 da piazza san Giovanni parte la seconda edizione della “Caccia ai tesori di Busto”, organizzata dall’Amministrazione comunale con Distretto del Commercio, Ascom e Comitato Commercianti Centro Cittadino, che porterà le famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a cercare i tesori nascosti tra i negozi nel cuore della città e alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche cittadine. (LEGGI QUI)

Piazza Santa Maria, invece, si animerà dalle ore 21.00, e farà da sfondo al concerto dei “Timanfaya” che proporranno un repertorio di musica rock.

Si segnala, sempre nell’ambito di Busto Estate, alle 18.00, alla Bottega Artigiana di via Zappellini, l’inaugurazione della mostra “Maternity Blues” di Oriella Montin. Alle 18.30 nella sala Monaco della Biblioteca Comunale è in programma la presentazione del libro “Quaderno di decompressione per persone sensibili” di Nicoletta Travaini, psicologa e psicoterapeuta. (LEGGI QUI)