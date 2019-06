Ritorna la caccia ai tesori di Busto

Dopo il successo della prima edizione, torna nel cartellone di Busto Estate l’appuntamento con la “Caccia ai tesori di Busto”: l’’iniziativa, ideata dal Comitato Commercianti Centro Cittadino, Distretto del Commercio e Ascom con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, porterà le famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni a cercare i tesori nascosti in giro per il centro cittadino.

La “caccia”, perfezionata da Luca Borsa, noto autore di giochi, si articolerà in sei tappe, che si svolgeranno sempre al giovedì a partire dal 20 giugno: i partecipanti dovranno portare a termine un percorso, individuare i negozi in cui sono nascoste le domande su cultura, tradizioni e storia della città. Le risposte esatte daranno la possibilità di aprire un forziere e vincere i premi di tappa. Intuito e buon passo saranno qualità indispensabili per poter partecipare al gioco

«La’ Caccia al tesoro’, a domande culturali, nei nostri negozi torna, a grande richiesta, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno. È l’ennesima, vincente, accoppiata tra cultura e commercio e coniuga felicemente e sinergicamente le mie deleghe – afferma l’assessore a Identità, Cultura e Commercio Manuela Maffioli. – Oltre a svolgersi con la collaborazione dei negozi e a portare i partecipanti nei negozi, rafforzando le attività dell’Amministrazione di supporto al commercio, valorizza infatti anche le peculiarità culturali della città, perché i quesiti ai quali bisognerà rispondere riguarderanno il patrimonio artistico e culturale cittadino, le tradizioni, la storia, l’identità di Busto. Anche i target sono due: i bambini e i ragazzi che troveranno nel gioco un’occasione di divertimento e di apprendimento e i genitori che avranno un motivo in più per uscire il giovedì sera per avvicinarsi ai negozi del centro e rifrescheranno le loro conoscenze sulla città. Un plauso va ai nostri negozi, cuore pulsante della città, sempre più partecipi della sua vita culturale e sociale».

Le iscrizioni, gratuite, si raccolgono al gazebo allestito in piazza San Giovanni, a partire dalle 18.30 di ogni giovedì. Il gazebo, dove sarà anche possibile acquistare i gadget de #ilbellodivivereabusto, sarà anche il punto di partenza (alle ore 20.30) e di arrivo della caccia. Sulla pagina Facebook del Comitato Commercianti è possibile trovare il regolamento completo.