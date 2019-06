Giuseppe Gualtieri nominato “maestro di cerimonia”

Il Sindaco Andrea Pellicini, con decreto a sua firma del 25 giugno, ha nominato Giuseppe Gualtieri, dipendente comunale, ‘Maestro di cerimonia‘ dell’Ente.

In base all’esperienza professionale acquisita in questi anni, tale figura professionale, appartenente ai Servizi Generali, sarà referente per le attività di supporto e di accoglienza finalizzate al buon esito di celebrazioni e di incontri pubblici.