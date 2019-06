Gli Skorpions battono Palermo e volano ai quarti

Con gli Skorpions, hanno superato il turno preliminare dei playoff anche i Saints Padova (33-30 sui Red Jackets Sarzana), i Bengals Brescia (49-14 sulle Aquile Ferrara) e i Mastini Verona (35-0 ai Mastiffs Canavese). Ora però è già tempo di quarti di finale con Varese che proverà a sorprendere i Daemons in un derby lombardo che si disputerà – sabato 15, ore 21 – al “Gaetano Scirea” di Cernusco sul Naviglio. Pronostico che pende dalla parte dei milanesi che hanno ottenuto un record di 7-1 in stagione regolare contro il 6-2 dei rossoargento, superati nello scontro diretto ma solo dopo il supplementare per 20-14. Insomma, Micheli e compagni hanno le carte in regola per provare il colpaccio.