“Guarda che luna”, la proiezione su grande schermo nel parco della Liuc

Si intitola “Guarda che luna” ed è l’iniziativa organizzata da LIUC – Università Cattaneo, Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza e Antares Legnano che prevede martedì 11 giugno alle ore 21.30 la proiezione su grande schermo della Luna e osservazioni astronomiche nel Parco della LIUC a Castellanza.

Si tratta di una serata osservativa al telescopio del nostro satellite naturale con proiezione su grande schermo al Parco LIUC – Villa Jucker di Castellanza (ingresso da via Porro – via Garibaldi – via Cantoni) con relatori gli Astrofili dell’associazione Antares. In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

Per info:Ufficio Cultura – tel. 0331.526263 – E-mail: cultura@comune.castellanza.va.it