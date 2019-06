Incendio in condominio, gravemente ustionata una 67enne

Incendio in condominio poco prima delle 7 a Bellinzona: brucia lo stabile Gottardo del Centro Tertianum in via San Gottardo 99. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme si sono sviluppate all’interno di un appartamento situato al terzo piano dell’edificio.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della Città di Bellinzona, i militi del Corpo pompieri di Bellinzona, con 4 veicoli e 10 uomini, nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona.

Una trentina di persone sono state evacuate a titolo precauzionale dall’edificio. Stando ad una prima valutazione medica una 67enne cittadina svizzera domiciliata nel Bellinzonese, inquilina dell’appartamento, ha riportato gravi ustioni tali da metterne in pericolo la vita, ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale.

Le operazioni di spegnimento, che sono terminate, hanno richiesto la chiusura di V ia San Gottardo. Attualmente è aperta la sola corsia di marcia verso nord mentre in direzione sud sono attive le deviazioni.