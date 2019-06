Incidente tra auto e moto sulla strada da Gallarate a Besnate

Incidente stradale tra auto e moto sulla strada da Gallarate a Besnate, alle 12.50 di lunedì 17 giugno.

(foto d’archivio)

Sul posto sono intervenute automedica e ambulanza del sistema Areu-118, attivate in codice rosso, oltre a una pattuglia dei vigili di Gallarate. I soccorritori hanno prestato le prime cure a due persone, poi trasferite in ospedale in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.