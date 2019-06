Italia’s Got Talent arriva in città: un weekend di musica con il Coro Divertimento Vocale

Italia’s Got Talent arriva a Casorate Sempione, per un intero fine settimana di musica e divertimento.

Sabato 29 giugno alle 21 la festa si apre con un concerto del Coro Divertimento Vocale, finalista di Italia’s Got Talent 2019.

Domenica 30 giugno, dalle 13.30 avrà inizio il Camp rock con la partecipazione di 11 band, formate da componenti del Coro Divertimento Vocale, che si sfideranno a suon di musica per divertirsi e far divertire. L’allegria continuerà per tutta la serata tra danze, suoni e canti. A conclusione, il coro CDV saluterà il pubblico e la giornata con una breve performance.

La manifestazione è inserita nel programma della manifestazione Terra Arte e Radici “Un paese per giovani”.

«L’Amministrazione comunale – spiegano gli organizzatori – sotto l’egida dell’Assessorato alla cultura, ha speso grandi energie per valorizzare un luogo piacevole e amato dai casoratesi, ospitando una realtà nota nel territorio e di grande richiamo per il pubblico. Si tratterà di un momento di divertimento e socializzazione per tutta la cittadinanza.

Sempre sabato 29 e domenica 30 giugno sarà disponibile un servizio bar e ristoro gestito dall’Associazione Genitori di Casorate “A.GEN.CAS”, con menù genuino, bibite e gelati rinfrescanti.

Eventi ad ingresso libero e gratuito.