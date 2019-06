Ecco la giunta del neosindaco Franco Zeni

Il neoeletto sindaco Franco Zeni ha pronta la sua giunta comunale: quattro assessori (compreso il vicesindaco), il cui impegno sarà da incarichi specifici che saranno affidati ai consiglieri comunali.

Per ora c’è la giunta. Vicesindaco e assessore ai lavori pubblici ed edilizia privata è Lucia Ciconte. Nicola Martino è assessore al bilancio e sviluppo economico, Diego Bonutto è il delegato al territorio, sicurezza e sport. Irene Adele Scaltritti, infine, si occuperà del welfare (politiche sociali, sanità, istruzione e cultura).

«Ai consiglieri comunali saranno conferiti degli incarichi, da svolgere in collaborazione con i singoli Assessori, con riferimento alle deleghe che verranno assegnate. In tal modo, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio del Comune, oltre al maggiore coinvolgimento dei consiglieri eletti nell’attività amministrativa e di governo del Comune, si vuole anche ovviare alla limitata composizione della giunta comunale che, nei Comuni con popolazione tra i 3.000 ed i 10.000 abitanti, può essere composta da quattro soli assessori più il sindaco. Il sindaco si avvarrà di uno staff (“staff del sindaco”, per l’appunto) che avrà il compito di affiancarlo in alcune attività connesse alle proprie responsabilità di giunta e che si metterà a disposizione per la realizzazione dei progetti di ogni singolo assessorato. L’attività amministrativa si avvarrà inoltre dell’apporto delle Consulte».

Infine Zeni assicura che «il primo consiglio comunale di insediamento sarà convocato nei tempi previsti dalla norma», vale a dire con comunicazione di convocazione definita entro dieci giorni dal voto e prima seduta entro ulteriori dieci giorni.