Le quattro Stagioni di Vivaldi accompagnate… dalla sabbia

Le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi …. immerse nella sabbia. Sarà uno spettacolo inedito quello che si terrà martedì 11 giugno al chiostro del Golf Club di Luvinate (in caso di maltempo all’interno del salone del centro sociale di Piazza Don Luigi Sironi sempre a Luvinate).

Su di una superficie retroilluminata e proiettata su uno schermo, le mani della sand artist Nadia Ischia, eccezionale artista trentina, disegneranno fantasticamente ogni particolare dell’esecuzione. L’esecuzione musicale sarà affidata, come consuetudine del “MusicArte festival”, la stagione concertistica luvinatese, all’orchestra MusicArte, diretta da Roberto Scordia, con il giovanissimo talento Doriano Di Domenico in qualità di violino solista.

«Nelle precedenti 11 edizioni della nostra rassegna abbiamo organizzato davvero di tutto – dice Roberto Scordia – Abbiamo ospitato ballerini, attori, pittori, oltre naturalmente a grandi musicisti, ma quello che vedremo e sentiremo martedì sera è davvero unico. Nadia Ischia interpreterà sulla sabbia i sonetti che Vivaldi ha scritto in partitura per raccontare la musica, e in più in qualità di violino solista ci sarà Doriano Di Domenico, che oltre ad essere un eccellente violinista, è un grande amico mio e di tutta l’associazione MusicArte, avendo studiato da noi per tanti anni!».

L’ingresso è come sempre libero.

Info su www.musicarteclassica.it