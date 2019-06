Maratona di concerti per chiudere l’anno della scuola Paganini

Musicisti dai 3 fino agli over 70 coinvolti in un percorso educativo e culturale con al fianco la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Una maratona di concerti chiude l’anno di corsi della scuola di musica Niccolò Paganini. Dieci appuntamenti in poco meno di un mese con quasi mille allievi pronti ad esibirsi su di un palco: dai bambini ai meno giovani, con un repertorio che spazia dalla classica al rock, passando per il jazz.

«Il ciclo di concerti che è stato avviato a maggio e ha trovato nell’esibizione al Palio di Legnano il momento clou, è pronto ad entrare nel vivo – premette Fabio Poretti, presidente della scuola di musica Niccolò Paganini – A giugno abbiamo in programma un tour nell’Altomilanese che sfocerà nella due giorni di concerti finali del 15 e 16 giugno a Busto Garolfo, nell’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Nei quaranta concerti che abbiamo proposto e proporremo i veri protagonisti sono i nostri allievi che così hanno la possibilità di misurarsi con un palcoscenico e dimostrare i

progressi fatti, ma soprattutto dichiarare la loro grande passione per la musica».

La scuola arriva al termine di un anno di corso; un cammino fatto con al fianco la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate: «Siamo una realtà in costante crescita. Nella nostra quasi ventennale attività, abbiamo sempre registrato un aumento degli iscritti, fatto che ci ha portato ad aprire sette sedi, oltre a quella storica di Legnano, attivare più di 50 diversi corsi e coinvolgere una trentina di maestri in un percorso di educazione alla musica che coinvolge dai bambini di 3 anni fino agli over 70».

Non c’è età per avvicinarsi alle sette note e non c’è limite a migliorare la propria tecnica. «La musica è una vera palestra educativa che richiede una sola cosa: la passione. E il successo della scuola Paganini è la testimonianza concreta che nell’Altomilanese c’è voglia di bello. La bellezza che la musica riesce a trasmettere è l’elemento fondamentale per quanti vogliono crescere», osserva il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi «Una banca di comunità ha a cuore il proprio territorio, la sua crescita oltre che economica, anche culturale e sociale».

Dopo essere stata protagonista al Palio delle contrade di Legnano con il Piccolo Coro Niccolò Paganini e gli allievi della scuola primaria dell’Istituto Barbara Melzi che, sotto la direzione dei maestri Francesca Clementi, Maria Cristina Riva e Marco Zanolini, hanno cantato l’inno d’Italia, la scuola Paganini si appresta a dare vita ad un mese di giugno particolarmente intenso.

Il fitto programma di concerti prosegue con quattro tappe all’auditorium San Luigi di Canegrate:

martedì 4 gli allievi di pianoforte del maestro Giuseppe Lo Mauro; giovedì 6 giugno è il turno degli allievi di canto e pianoforte dei maestri Gabriella Sciortino e Christian Moro; venerdì 7 giugno gli allievi di sax e canto del maestro Alex Bioli.

Sabato 8 giugno la scena si sposta a Villa Cortese: alle 15, nell’aula consiliare del Comune si esibiscono gli allievi di chitarra classica e chitarra elettrica del maestro Claudio Dell’Acqua.

Sempre sabato 8 giugno presso l’auditorium San Luigi di Canegrate va in scena lo spettacolo inedito rappresentato dagli allievi della classe di Musical.

Domenica 9 doppio appuntamento: a San Giorgio su Legnano, per la festa della scuola primaria Rodari, torna in scena il Piccolo Coro Niccolò Paganini ma anche alcuni allievi delle classi di canto della Paganini mentre a Canegrate dalle 11 alle 17.30 è il turno degli allievi di chitarra classica, chitarra elettrica e batteria dei maestri Andrea Rabolini, Alessandro Pariani, Federico Riva e Marco Nebuloni.

Ancora, lunedì 10 giugno, sempre all’auditorium San Luigi di Canegrate (ore 20.30), è il turno della batteria con il concerto degli allievi dei maestri Thomas D’Alba e Omar Ceriotti.

Grande finale sabato 15 e domenica 16 giugno nell’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate a Busto Garolfo con i concerti finali di musica classica e musica moderna.

Venerdì 21 giugno alle ore 21.15 in piazza Mazzini a San Giorgio su Legnano alcuni docenti della Scuola terranno un concerto di musica Pop in occasione della Festa Europea della Musica.

Prima delle meritate vacanze, martedì 25 giugno all’oratorio di Villa Cortese, il concerto della classe di musica d’Insieme e Bimborock.