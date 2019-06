Tutto pronto per il torneo multisport “Giovani a Galla”

Per il secondo anno consecutivo torna il Torneo Multisport “Giovani a Galla”, al Centro della Gioventù di Gallarate. Una giornata di sport e divertimento, all’insegna della promozione dell’amicizia e dell’inclusione.

La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 300 atleti dai 16 ai 24 anni e quest’anno si vuolereplicare lo straordinario successo. Dalle 10 alle 21 sui campi dell’Oratorio di via Don Minzoni i ragazzi si sfideranno a calcio, basket e pallavolo.

Un evento gratuito che vuole essere di tutti e dove i protagonisti oltre ai giovani sono anche le famiglie e tutti i cittadini sostenitori dell’iniziativa.

La cooperativa 4Exodus da giugno 2017 promuove a Gallarate un tavolo di coordinamento per i Giovani (Giovani a Galla), luogo di riflessione e progettazione tra diverse realtà del terzo settore locale, agenzie educative e società sportive, al fine di proporre luoghi, spazi e attività capaci di coinvolgere e sollecitare la partecipazione dei giovani.

4exodus intende quindi offrire occasioni di incontro che possano valorizzare le competenze delle giovani generazioni e attivare percorsi articolati di prevenzione e contenimento del disagio giovanile, di cui il Torneo Multisport è parte.

Grazie ai progetti “Stare a Galla” e “Musicalmente in Villa”, finanziati dalla Fondazione comunitaria del varesotto, (laboratori di musica, riuso, teatro, sport) attivati nel biennio 2017-2018, si è usciti dalla logica repressiva per adottare un metodo che prevede il coinvolgimento della comunità non più solo come soggetto “segnalante”, ma che diviene educante, dove si sperimenta, insieme alpersonale specializzato, uno “spazio relazionale” di modelli comunicativi e stili comportamentalipositivi e di valore.

In collaborazione, inoltre, con le Scuole Superiori del territorio, abbiamo attivato percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva e alla creazione di spazi di incontro per parlare di dipendenze e disagio.

Appuntamento per il Secondo Torneo Multisport “Giovani a Galla” al Centro della Gioventù dalle 10,00 alle 21,00 di domenica 16 giugno, con musica, cibo e divertimento.