Ricercato a Dubai, arrestato in un albergo di Somma

Era ricercato a livello internazionale per aver emesso assegni a vuoto per un valore pari a 160.000 euro.

I carabinieri della stazione di Somma Lombardo lo hanno arrestato ieri pomeriggio in un albergo non distante dall’aeroporto. In manette è finito un cittadino indiano di 63 anni di passaggio in Italia.

Nell’ambito delle operazioni di controllo dei clienti delle strutture alberghiere, i militari hanno scoperto che uno degli ospiti era colpito da ordine di cattura internazionale dopo la condanna in primo grado da parte dell’Autorità Giudiziaria di Dubai.

I carabinieri si sono immediatamente recati nell’hotel, hanno rintracciato l’indiano e lo hanno tratto in arresto portandolo alla casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria di Milano.