Il Rotary dona 40 mila euro a La Provvidenza: “Arrederemo l’hospice”

Il Rotary Club “La Malpensa” di Busto Arsizio, Gallarate e Legnano annuncia un contributo di 40mila euro a favore dell’istituto “La Provvidenza” Onlus, a pochi giorni dall’inaugurazione dell’hospice.

Formalmente serviranno per acquistare gli arredi per il servizio di hospice che la casa di cure palliative inaugurerà il prossimo 5 di luglio, ma in realtà sono soldi che si vanno a togliere peso fiscale all’istituto per essere riconvertiti in progetti di più ampio respiro: «La nostra associazione- dichiara il presidente del Club, Piero Anzini– è costruita per mettere a disposizione professionalità eccellenti per cercare di risolvere bisogni reali. La carenza di posti letto per questo genere di trattamenti è alta, credo la Provvidenza sia il contesto giusto per iniziare un percorso che vada anche oltre il discorso economico».

L’amicizia tra Anzini e Ambrogio Gobbi, presidente della struttura, ha sicuramente oliato gli ingranaggi di una macchina che si muove in sintonia: «Grazie anche al vostro contributo, abbiamo integrato un percorso di raccolta fondi che ci consentirà di destinare le risorse liberate per venire incontro alle persone che si trovano in un momento particolarmente difficile della loro vita. Contiamo di poter proseguire in futuro con voi in questa condivisione di valori verso i nostri obbiettivi».

Per la “notiziona” bisogna però aspettare, perché le due realtà sono decise a svelare tutto il prossimo 5 luglio quando appunto si andrà ad inaugurare il nuovo reparto.