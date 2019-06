Saul Bertoletti in concerto al Parco a Lago

Sabato 22 giugno alle 21 al Parco a Lago di Luino avrà luogo il concerto di Saul Bertoletti che vive in Italia ma e’cresciuto in Scozia.

A settembre 2018 ha pubblicato l’album In Between Things in cui si narrano storie di vita vissuta, aneddoti e sensazioni espresse con la cadenza insostituibile di in folk/rock unico nel suo genere. Nei testi non mancano contaminazioni letterarie di Marcel Proust, George Orwell, William Shakespeare.

L’evento è gratuito. Ad accompagnare Saul ci sara’ la band dei musicisti che hanno accompagnato partecipato alla registrazione del disco, Guido Zanzi anche produttore dell’album, Sara Mainardi splendida voce.

Questa serata sarà la prima del programma estivo dell’Assessorato alla Cultura . «Mi auguro che sia gradito al pubblico che vorrà assistere numeroso come in passato a questo tipo di eventi» commenta l’assessore Pier Marcello Castelli.