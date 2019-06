Schianto nella notte, ferita una donna

Brutto incidente stradale nella notte nel centro storico di Lonate Pozzolo.

È successo intorno alle 2.30 della notte tra sabato e domenica in via Cavour, una delle strette strade del centro lonatese, a quell’ora deserto. L’auto è uscita fuori strada nel tratto più esterno, quasi all’altezza del municipio e dell’ingresso laterale al monastero di San Michele.

Sul posto il 112 ha fatto intervenire un’ambulanza e un’automedica per i soccorsi, a cui si sono aggiunti anche una pattuglia dei carabinieri e i pompieri (foto d’archivio). È stata soccorsa una donna di 54 anni: all’inizio si temeva fosse in pericolo di vita, per la violenza dell’impatto, ma è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita in ospedale a Gallarate (dove è arrivata alle 3.30) in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area rimuovendo i detriti, mentre la pattuglia dei carabinieri di Gallarate è intervenuta per i necessari rilievi.