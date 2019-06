Schianto in via Campigli, vigili del fuoco in azione

Bloccati nell’abitacolo per l’incidente stradale: è successo oggi, mercoledì 12 giugno, alle ore 17 quando i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Varese, in via Campigli, per incidente stradale.

Per cause da accertarsi due autovetture si sono scontrate, nell’urto due persone sono rimaste bloccate nell’abitacolo di uno dei veicoli.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza gli automezzi, mediate l’uso di cesoia/divaricatore estratto le due persone e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.