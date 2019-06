“Una a settimana”. Il sindaco che ha visitato quattrocento aziende della sua città

Quattrocento visite, nell’arco di sette anni. Un bel traguardo per Nicola Poliseno.

Primo cittadino di Cassano Magnago, si è inventato il programma “Sindaco in azienda”.

«Una alla settimana, come impegno preso dal primo giorno di mandato… e a volte visitate anche due alla settimana» racconta Poliseno, che ha iniziato le visite quando ancora – subito dopo le elezioni – non aveva neppure nominato la giunta, nel 2012. «Un viaggio bellissimo nel cuore pulsante del mondo del lavoro, nato come volontà di avvicinarci il più possibile agli imprenditori locali, grandi eroi della società cassanese».

L’azienda n.400? La visita ha toccato Novella Saccuman, «parrucchiera da sempre e insegnante in scuole professionali del settore, insignita anche nel 1980 con l’Ambrogino D’Oro».

In mezzo, tante realtà diverse: dalle confezioni alle aziende agricole, dai bar alle realtà dell’innovazione tecnologica e della robotica, dall’edilizia a ogni genere di artigiani. In realtà, ancora solo una parte delle millecinquecento aziende della cittadina.

Prossimo obiettivo? 500 visite, ovviamente.