Si insedia il Consiglio comunale e tutti rinunciano al gettone di presenza

Si è svolto venerdì 14 giugno il primo Consiglio comunale a Brusimpiano, che ha affrontato gli adempimenti tecnici legati all’insediamento.

I primi atti sono stati la convalida dell’elezione dei consiglieri, e il giuramento sulla Costituzione del sindaco Fabio Zucconelli. Il nuovo sindaco ha poi comunicato la Giunta, composta da Elisabetta Bergami, vicesindaco ed assessore al personale, bilancio ed affari generali ed Alessandra Masina assessore al turismo e marketing territoriale. Il sindaco ha ringraziato il vicesindaco uscente Luca Scipioni per il lavoro svolto in 10 anni da assessore e poi anche da vicesindaco.

Oltre ad aver comunicato le deleghe assegnate agli assessori sono stati comunicati gli incarichi ai consiglieri:

Picinini: Capogruppo, referente per la frazione Ardena e Piano di Governo del Territorio;

Successivamente Zucconelli ha comunicato le linee programmatiche, che ricalcano il programma elettorale, ed ha invitato i consiglieri a voler rappresentare tutta la cittadinanza: “Dal momento che non c’è opposizione – ha detto – è bene che consiglieri ed amministrazione sappiano ascoltare anche il dissenso e le critiche costruttive”.

Infine, dopo l’elezione della Commissione elettorale e la nomina della Commissione per l’aggiornamento dell’albo dei giudici popolari, sono stati approvati l’ammontare del gettone di presenza per i consiglieri, a cui tutti hanno rinunciato, e delle indennità di carica per la giunta: il vicesindaco ha rinunciato totalmente, il sindaco ha rinunciato alla indennità di fine mandato, una sorta di “tredicesima” per gli amministratori.