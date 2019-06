Sla e demenza digitale, due incontri con Movimento per Busto Arsizio

Movimento per Busto Arsizio organizza due appuntamenti dedicati alla salute e ai risvolti sociali che alcune patologie hanno su chi ne è affetto. L’associazione affronterà due argomenti importanti come la Sclerosi laterale amiotrofica e la demenza da iperconnessione con i social network.

“Da sempre Movimento per Busto Arsizio, oltre all’impegno nazionale nel progetto politico di democrazia partecipativa ed etica promosso da Laura Bignami (Movimento X-Progetto Per), si occupa di infomazione sociale culturale e politica, come primo obbiettivo in ambito locale”.

Nel programma scelto dai soci e dai cittadini di Busto Arsizio per l’anno 2019 sono state promosse molte inziative di sensibilizzazione e diffusione di cultura e di riflessione sociale, apartitica.

In particolare per il mese di giugno hanno organizzato due incontri serali per affrontare alcune tematiche sociali di grande attualità e di sicuro interesse, presso la sala conferenze del “Museo Del Tessile” in via Alessandro Volta, 6 Busto Arsizio, alle 21.15.

Il primo appuntamento, fissato per venerdì 7 giugno, vedrà Laura Bignami intervistare Antonio Pinna, autore del libro “Il mio viaggio nella Sla” in cui l’autore affronta un percorso di conoscenza e condivisione dei problemi dei malati, non dimenticando il tema della difficoltà di chi lo assiste e informandoci su ciò che ad oggi si sa sulla “Sclerosi Laterale Amiotrofica”.

Nel secondo appuntamento, fissato per venerdì 14 giugno, “demenza digitale” dialogheranno con il concittadino prof. Paolo Iervese (docente, psicologo e cognitivista), che ci parlerà degli effetti delle tecnologie digitali e dei social media sui cittadini ed in particolare sui giovani, svelandoci con semplicità ciò che nascondono i nostri odierni “comportamenti social” e quali complicazioni psicologiche possono comportare.”