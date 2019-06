Stelle, pianeti e magia per “La nott de la Stria”

Settima edizione quest’anno per “La nott da la stria”, la festa con cui ogni anno Viggiù saluta l’arrivo della bella stagione, il solstizio d’estate, San Giovanni e la notte più corta dell’anno. Sabato 22 giugno a partire dalle ore 19 le piazze del centro ospiteranno telescopi, golosità, magie, laboratori e libri a tema per la gioia e la meraviglia di grandi e piccini.

Nell’antichità e in seguito nella civiltà contadina, una notte carica di significati, misteri, riti propiziatori e secondo una vecchia leggenda il volo delle streghe che dal nord Europa scendono a Benevento per danzare sotto un magico albero di noci.

E Viggiù rende omaggio a questa tradizione con la sua notte delle streghe.

Dalle ore 19

Apertura stand gastronomico in piazza Artisti Viggiutesi

Body painting e Laboratorio di lavorazione della creta, in piazza Albinola, rispettivamente con Giorgia Strafezza e associazione Amici dei Musei viggiutesi.

Libri magici e stregati in piazza Monumento ai caduti con Strega Fabiola.

Dalle ore 20.30

A Villa Borromeo spettacolo di magia “Una notte incantata” con CarTEOmago, al secolo Matteo Veronelli, su testi di Anfrea Bazec. E a seguire, dalle ore 21 concerto di musica classica “Interpretando suoni e luoghi” a cura della Comunità montana del Piambello.

Dalle ore 22

Davanti al sagrato della chiesa di Santo Stefano saranno posizionati dei telescopi per osservare i pianeti con gli esperti dell’Osservatorio astronomico del Campo dei Fiori, che introdurranno il tema con una breve lezione sulle “Meraviglie del cosmo”.

Dalle ore 24

“Le parole della magia e posizioni stregate”, spettacolo a cura della Bandella de “Gli sbandati” (Filarmonica di Viggiù).

In caso di maltempo la manifestazione (promossa da Soms Act Viggiù con il patrocinio del Comune) sarà annullata con la sola eccezione del concerto in Villa Borromeo.