Strasaronno, parte il conto alla rovescia

Strasaronno, torna la corsa per tutti. Per i runner, ma anche per le famiglie, le scuole, i gruppi di amici.

La Strasaronno è nata sei anni fa per iniziativa della Fondazione CLS, fra le poche imprese no-profit a dare un’occupazione ai disabili. Attraverso l’inserimento lavorativo crea autostima e benessere per tutti. Da questa realtà di appassionati è nata CLS Sport!

La corsa attraversa Saronno sa Piazza Libertà per tutta la città, fino al parco del Lura. È una manifestazione podistica con partenza dal cuore della città e che porta piccoli e grandi runner per le vie del centro per unire divertimento e agonismo, sport e solidarietà. Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno giovedì 12 settembre per la parte online e gruppi. Per tutti gli altri, le iscrizioni si chiuderanno prima della partenza del 15 settembre alle ore 9 presso i gazebo CLS e i vari punti d’iscrizione nelle date definite.

Negli anni hanno partecipato atleti famosi, ma soprattutto cittadini comuni, studenti, famiglie. Fra gli altri hanno corso Giusy Versace, campionessa e paratleta, Andrea Secchiero, triatleta delle fiamme oro e Matteo Colombo, atleta della nazionale e ultra trailer. Nel 2018 hanno corso o camminato in 2 mila, con i gruppi più numerosi la scuola elementare Gianni Rodari, l’asilo nido/scuola materna Piccoli Lords e il Liceo Legnani. Ai primi 2300 partecipanti verrà garantito un pacco gara.

I punti di iscrizione

1) ON LINE sul sito www.strasaronno.it

2) GAZEBO CLS in Piazza Libertà Sabato 7 (Domenica 8 e Sabato 14 Settembre)

3) DECATHLON Saronno Via Varese 1 – Saronno Tel. 02 450760479 (Sabato 7, Domenica 8 e Sabato 14 Settembre)

4) Cooperativa Lavoro e Solidarietà Via Volpi 10 – Saronno Tel 02 9625893 int. 5 (da Lunedì a Venerdì 13.30 – 17.30)

5) Studio Immobiliare Francesco Scioli Via San Giuseppe 12 – Saronno Tel. 02 9609430

6) GAP – Saronno Via Parini 54 – Saronno (solo il Giovedì dopo le ore 21)

7) FA.MA Sport Via Carcano 32 – Saronno Tel. 02 96705120

Com’è organizzata?

Il programma nel dettaglio

RITROVO

alle ore 8 presso P.zza Libertà a Saronno (luogo di partenza e arrivo).

PARTENZA

Ore 9.15 partenza 10 Km cronometrata

Ore 9.30 partenza 5 Km Family Run

RISOTTATA

Stand gastronomico in piazza Libertà e dalle ore 10.30 mega risottata a cura della “Confraternita della pentola”.

PERCORSI

Differenziati, 5 Km (segnaletica rossa) e 10 Km (segnaletica gialla), per la città di Saronno e il Parco del Lura.

CHIUSURA MANIFESTAZIONE:

Entro le ore 12:30 o comunque non dopo l’arrivo dell’ultimo partecipante.