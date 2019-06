“Territori in tour” arriva a Varese

Continua anche nella settimana che arriva al 28 luglio il racconto “a tutto campo” di Varesenews per raccontare il territorio della provincia di Varese.

Dopo la settimana trascorsa nel luinese, da martedì 25 giugno saremo a Varese.

Il capoluogo della nostra provincia sarà al centro della seconda “quattro giorni” che scandaglierà molte delle sue castellanze per scoprire i cambiamenti del territorio e gli scenari futuri.

“Territori in tour”, progetto nato su impulso di Confartigianato Imprese Varese, vedrà nei diversi giorni diversi punti della città: partendo dall’epicentro del cambiamento annunciato, le Stazioni, e toccando luoghi diversi: dalla Schiranna al Sacro Monte, dal campus universitario al centro.

Racconteremo attraverso video interviste, narrazioni in diretta e post sulla pagina Facebook di Varesenews le prossime settimane suddivise in quattro puntate dal martedì al venerdì.

La nostra partenza sarà dalla bretella autostradale che porta in centro, poi dal comparto delle Stazioni: per proseguire nella prima giornata per Schiranna e Biumo, alla ricerca dei cambiamenti che sono destinati a cambiare il volto di quei quartieri.

Incontreremo amministratori e imprenditori, ma anche realtà di volontariato, turistiche e cultruali: raccontando diversi aspetti legati alla città, ai suoi cambiamenti negli ultimi 10-15 anni e agli elementi che li hanno determinati, interrogandoci sui possibili scenari futuri e sui fattori che potranno influire su questi scenari.

Interagite con noi in modo da costruire un racconto più corale. Potrete seguirci lungo il tour dalle 9 alle 16 sulla nostra pagina Facebook. A fine giornata potrete poi leggere un primo resoconto a caldo del lavoro fatto e vedere le immagini girate lungo la giornata.