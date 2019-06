Torna Ispra In, musica, eventi e shopping by night

Si svolgerà sabato 15 giugno, a partire dalle ore 19, la terza edizione di Ispra In – cultura-commercio-turismo – ovvero la notte bianca che animerà il centro storico di Ispra fino a mezzanotte.

Nel corso della manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino”, Comitato Imprenditori e Commercianti Ispresi, Assocazione Genitori Ispra e Residence Millenium con la collaborazione della Pro Loco di Ispra e il patrocinio del Comune, ci sarà la possiblità di shopping by night, di cenare in compagnia, ascoltare musica dal vivo, il Summer Dance Show alle ore 20 in via Banetti, angolo via Marconi, oltre al il torneo di calcetto a squadre in piazza Felice Ferrario. P

revista la sfilata di moda in Piazza San Martino, attorno alle ore 21, a cura di Maison Gallina, Selfie Abbigliamento, Marilyn Moda e la Bottega del Romeo ed, infine, la sfilata di auto storiche con la partecipazione del 1°Club Nazionale Fiat 600 di Besozzo. Saranno quindi diverse le attività che cittadini e turisti potranno trovare e che regaleranno alla cittadina sul Lago Maggiore la notte più fashion con cui, di fatto, si aprirà anche la stagione estiva. L’evento, in caso di maltempo, sarà rinviato a sabato 22 giugno con gli stessi orari.