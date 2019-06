Torna il Palio dei Castelli: la festa si apre con “Birrifici erranti”

Si apre nel fine settimana la 44° edizione del Palio dei Castelli di Castiglione Olona, che anche quest’anno partirà con il festival della birra artigianale “Birrifici erranti“, organizzato dalla Pro loco di Castiglione con l’associazione culturale “Le officine”.

Da venerdì 28 a domenica 30 giugno, nel parco del Castello di Monteruzzo i più famosi birrifici italiani si affiancano ad una selezione di food truck con cibo di strada di qualità, e alle proposte gastronomiche della Pro loco con i ragazzi delle cucine del Palio che prepareranno intramontabili piatti della tradizione.

Le proposte di intrattenimento comprendono concerti di band in acustico, workshop e degustazioni, spettacoli di artisti di strada e attività pomeridiane per i più piccoli e tutta la famiglia, oltre alla novità del Torneo di spada medievale “Leone d’argento” e alle tante iniziative legate al Palio.

Birrifici erranti

Saranno presenti: 50&50 – Birrificio Artigianale di Varese, Birrificio Italiano (Co), Vetra (Va), Birrificio Beer In, Birra 100Venti, Right Beer x BrewFist e Birrificio WAR.

Birrifici Erranti sarà aperto al pubblico ai seguenti orari: venerdì dalle 18.30 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 12 fino a mezzanotte.

Aperitivo al Castello

Tutti giorni dalle 18 si terrà un grande aperitivo nel parco del Castello, con birre fresche e un dj set.

Pici nic nel parco

Tutte le famiglie sono invitate a partecipare al pic nic collettivo e libero per tutte le giornate della manifestazione: il parco del Castello è ricco di ombra e spazio per stendere la propria coperta e godere di magnifiche giornate all’aria aperta tra street food e spettacoli di giocolieri.

Qui trovate tutto il programma dettagliato del Palio