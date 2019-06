Torture nel garage, rito abbreviato per i quattro minori

Sono stati tutti ammessi al rito abbreviato i quattro minori finiti di fronte al giudice per l’udienza preliminare del tribunale dei minori di Milano per i fatti del garage delle Bustecche a Varese. I quattro sono accusati del reato di tortura, e di quelli di sequestro di persona, rapina ed estorsione ai danni di un loro coetaneo; fatti avvenuti a Varese la metà di novembre dell’anno scorso. I quattro una settimana dopo i fatti vennero arrestati dalla squadra mobile di Varese e condotti al carcere minorile Beccaria di Milano. Oggi sono stati interrogati in camera di consiglio alla presenza dei loro difensori. La prossima udienza è stata fissata per il 3 luglio.