Due ragazzi disabili nel naviglio: uno è morto, l’altro è gravissimo

Due giovani disabili, entrambi di 27 anni, sono finiti nel canale a Robecco sul Naviglio: uno è morto, l’altro è in gravi condizioni.

La tragedia è avvenuta poco dopo le 10 del mattino: sono caduti in acqua con le loro biciclette speciali. Sul posto sono intervenuti due elicotteri e due ambulanze del 118: uno dei due ragazzi è stato recuperato e trasferito in gravi condizioni. Il corpo del secondo giovane è stato invece recuperato nel naviglio, ancora legato alla sua bici, nel primo pomeriggio.

Come riporta TicinoNotizie, che ha seguito la vicenda da questa mattina, i due erano ospitati in un centro di Cassinetta di Lugagnano, poco distante, per un periodo di vacanza, e venivano da un centro per disabili della Brianza.