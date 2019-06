Un incontro per imparare a gestire il bilancio familiare, pianificare il risparmio, evitare rischi d’indebitamento. L’appuntamento è per mercoledì 12 giugno 2019 alle 20:30 al Monastero San Michele (via Cavour, 21, all’interno del Parco Bosisio)

«La crisi economica ci fa sentire più fragili e precari rendendo faticoso il compito di dare valore ai beni e ai servizi di uso quotidiano e rendendo ancora più difficile la buona gestione del proprio bilancio familiare» dice l’assessore ai servizi sociali Melissa Derisi.

«L’obiettivo della serata è quello di fornire conoscenza di base per monitorare l’economia domestica, e per pianificare il risparmio appena se ne ha la possibilità, accanto a nozioni di base per limitare il rischio di indebitamento».