Un tuffo dove l’acqua è più… fredda

Voglia di fuggire dalla canicola? Se il bagno al lago l’avete già fatto e siete alla ricerca di un’esperienza davvero rigenerante, il Canton Ticino può essere la meta ideale per ritrovare il fresco perduto. Oltre confine, a poca distanza da Varese ci sono alcuni luoghi, circondati dalla natura, dove è possibile immergersi nelle acque dei fiumi.

Ticino Turismo ne segnala sei in particolare:

La pozza del fiume Magliasina, Miglieglia

Si trova nel Malcantone ed è un luogo speciale, adatto a tutta la famiglia, dove la natura e le testimonianze del passato si intrecciano. Per saperne di più

Il pozzo di Osogna, Osogna

Nel Bellinzonese, circondato dalla natura e dalle rocce e rinfrescato dalla cascata del corso della Nála. Per saperne di più

Fiume Maggia, Ponte Brolla

Le acque fresche e limpide fanno del fiume Maggia una delle mete predilette dell’estate Ticinese. Per saperne di più

Fiume Verzasca, Brione-Verzasca

In Valle Verzasca, una terra da esplorare che offre moltissimi stimoli e possibilità: dai sentieri agli itinerari per il cicloturismo, dalle esperienze adrenaliniche alle testimonianze storiche e culturali. Per saperne di più

Parco delle gole della Breggia, Morbio Inferiore

Nel Mendrisiotto, si trova nella parte inferiore della Valle di Muggio e offre un paesaggio naturale unico. Per saperne di più

Cascate della Petronilla, Biasca

Nel Bellinzonese, oltre alla bellezza delle cascate, le più alte del Ticino, il territorio offre panorami suggestivi e molte possibilità di relax. Per saperne di più

TUFFI IN SICUREZZA

Ricordiamo che le acque limpide e fresche di questi luoghi oltre a donare relax e benessere possono anche riservare insidie e pericoli. Per questo motivo, oltre a rispettare le regole “di base” per un bagno sicuro, vi invitiamo a informarvi anche sugli accorgimenti specifici per trascorrere una giornata in sicurezza vicino a fiumi e torrenti.