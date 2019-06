Sedicimila km attraverso mezza Europa e quasi tutta l’Asia: un viaggio incredibile, quello del Mongol Rally, che il team “Sylvester Pandone” affronterà con una Fiat Panda 4×4 del 1992.

Tommaso Cattaneo, Davide Obetti e Gabriele Segrini partiranno al 20 luglio da Verghera di Samarate: il 22 luglio ci sarà la partenza ufficiale del Mongol Rally dai dintorni di Praga.

«E da quel momento avremo tempo fino a 16 settembre per arrivare» spiega Cattaneo, che tiene a precisare che in realtà lui si “perderà” i primissimi giorni, dovendosi laureare proprio sul finire di luglio. «Li raggiungerò a Istanbul». In totale il team percorrerà sedicimila km, «prevediamo di arrivare in 36 giorni, al 26 agosto», continuano Obetti e Segrini.

Il loro mezzo per il Mongol Rally è ancora in lavorazione: motivazioni e “tecnica” del viaggio li raccontiamo nel video.

Per seguirli, si può fare “mi piace” alla pagina facebook (qui) e al profilo Instagram (qui). Hanno anche un sito dedicato per il crowdfunding, per contribuire alla spedizione.