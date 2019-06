In vista dell’assemblea di Alfa i sindaci chiedono l’azzeramento del Cda

In vista dell’assemblea dei Soci della Società Alfa Srl convocata per martedì 18 giugno, i sindaci di vari comuni della provincia di Varese richiedono l’azzeramento del Consiglio di Amministrazione di Alfa Srl.

Sono i primi cittadini di Marchirolo, Gazzada Schianno, Laveno Mombello, Varese, Lozza, Comerio, Cazzago Brabbia, Daverio, Besnate, Vedano olona, Vergiate, Azzate, Bardello, Somma Lombardo, Gorla Minore e Germignaga.

La presa di posizione arriva a seguito delle dimissioni di un consigliere del Cda e dell’Amministratore Delegato, a causa dell’inchiesta della magistratura, per questo i sindaci ritengono “necessario dare un segnale di forte discontinuità nella governance della società”.

“Non è nostra intenzione esprimere un giudizio di merito sulle persone – spiegano i sindaci in una nota congiunta -, ma chiediamo, attraverso l’azzeramento del Cda, che si dimostri concretamente la volontà di ripartire con un sistema trasparente, che possa essere veramente al servizio dei cittadini; solo infatti tramite un reale rinnovamento potrà essere garantita alla Società un’operatività efficace, che ha rischiato, nelle scorse settimane, di essere pesantemente pregiudicata. Auspichiamo pertanto, fin da subito, l’apertura di un percorso di condivisione con gli amministratori che porti alla costituzione di un nuovo Consiglio di Amministrazione in grado di guidare Alfa Srl verso il raggiungimento di importanti obiettivi per la gestione del servizio idrico integrato”.