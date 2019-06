Web Marketing Festival, tra innovazione e cambiamento

Si terrà dal 20 al 22 giugno l’edizione 2019 del Web Marketing Festival, presso il Palacongressi di Rimini. Quest’anno saranno oltre 70 gli eventi ai quali sarà possibile partecipare per tenersi aggiornati sullo stato dell’arte del mondo digital.

Si parlerà davvero di tutto: dalla SEO al content marketing, dalle Social Media Strategies al design.

Tra i vari incontri a calendario, meritano particolare attenzione quelli dedicati ai più recenti trend dell’universo dell’innovazione: Robotica, Influencer Marketing, eSports and Gaming, Sostenibilità, Realtà Aumentata e Intelligenza Artificiale sono solo alcune delle 55 sale all’interno delle quali i partecipanti del Festival potranno assistere agli interventi formativi di speaker provenienti da tutto il mondo.

Ma il WMF non è solo sinonimo di “formazione” in senso stretto; uno dei tratti distintivi del Festival, infatti, è quello di mettere in primo piano tematiche oggi più che mai attuali come l’integrazione, la legalità e la lotta alla criminalità organizzata, l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere (tutti gli speech del Mainstage saranno tradotti in LIS), il cyberbullismo, i cambiamenti climatici e la sostenibilità.

Sarà Andrea Alemanno uno dei relatori della nuova sala dedicata a quest’ ultimo tema. Durante il suo intervento, Alemanno parlerà di come sta evolvendo la consapevolezza sullo stato di salute del pianeta.

Nella stessa sala interverranno anche Maurizio Carta (Università di Palermo) e Luca Meini (Enel) che parleranno di città aumentate, modelli urbani sostenibili ed economia circolare.

Inoltre, non mancheranno eventi dedicati ai big data, alla video strategy, al brand journalism e allo storytelling.

Un’ampia scelta che incontra gusti ed esigenze di tutti.

A condurre l’evento nelle giornate del 21 e 22 giugno saranno Diletta Leotta e Cosmano Lombardo, chairman del WMF.

