Weekend di eventi al Maga

Prosegue il programma di MA*GA Estate, la manifestazione che nei weekend di giugno e luglio vede l’area esterna del museo trasformarsi in un palcoscenico per accogliere un ciclo di concerti jazz a ingresso gratuito, oltre a una serie di iniziative culturali e artistiche

Sabato 22 giugno, alle ore 18.00, s’inaugura la mostra di Martina Conti, dal titolo Exercises for a Polluted Mind. L’iniziativa, in programma dal 23 giugno al 15 settembre 2019 è parte del progetto inedito che l’artista sammarinese ha creato per il padiglione della Repubblica di San Marino alla 58^ Biennale d’Arte di Venezia, ospitato fino al 24 novembre a Palazzo Bollani, curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttore e conservatore senior del Museo MA*GA di Gallarate (VA).

Domenica 23 giugno, prima domenica di apertura della mostra, Ricola offrirà l’ingresso a tutti i visitatori e darà loro il benvenuto con la degustazione delle sue benefiche tisane presso il bar del MA*GA a partire dalle 15. Dalle 16.00 alle 18.00 i curatori accompagneranno il pubblico in visita alla mostra.

Sempre sabato 22 giugno, alle ore 18.30 si tengono delle visite guidate alla mostra di Stefano Cagol a cura degli studenti del Liceo Scientifico Tosi di Busto Arsizio.

Alle ore 20.30, si presenta l’opera video risultato del workshop dal titolo IT’S ALL ABOUT GIVING AND TAKING ENERGY (È tutta una questione di dare e prendere energia), che Stefano Cagol ha tenuto al MA*GA con gli studenti delle Accademie d’Arte di Brera e Verona.

Entrambe le iniziative sono sostenute e promosse da Ricola, partner istituzionale del museo.

La serata prosegue, alle ore 21.00, con il primo concerto di MA*GA Estate. Protagonista è l’Iguazù Acoustic Trio (Fabio Gianni – pianoforte, Marco Mistrangelo – contrabbasso, Alex Battini De Barreiro – batteria e percussioni), ensemble di grandi professionisti del LATIN JAZZ tra i migliori in Italia.

