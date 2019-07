Acqua potabile, il Comune limita l’uso nelle ore diurne

Il sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, invita la popolazione ad attenersi agli usi strettamente necessari circa il consumo di acqua potabile ordinando che tutti gli usi, ad eccezione del consumo umano ed igienico sanitario, siano fatti esclusivamente tra le 22:00 e le 6:00 del mattino.

Pertanto è in questa fascia oraria che si devono concentrare le attività come: innaffiamento orti e giardini, riempimento e reintegro di acqua per piscine o vasche, lavaggio di aree esterne, automezzi, ecc. da parte di privati. Non sono soggetti al divieto gli agricoltori, i floricoltori, gli autolavaggi regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e la gestione della “Casa dell’acqua”.

Si tratta di un’ordinanza sulla base di diverse considerazioni, prima fra tutte è che negli ultimi anni, durante la stagione estiva, si è verificato un notevole incremento dei consumi d’acqua potabile, a causa soprattutto dell’utilizzo della risorsa idrica per l’innaffiamento di orti e giardini.

Inoltre visto l’articolo 46 dello Statuto Comunale e vista la comunicazione della Soc. Alfa Srl (gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei comuni della provincia di Varese), pervenuta in data 19 giugno, che concorda l’opportunità di sensibilizzare i cittadini mediante l’emissione di ordinanza nella quale siano prescritte alcune semplici regole, riguardanti particolarmente l’uso dell’acqua per il consumo non umano, nelle ore diurne, si ritiene che tali inconvenienti possono essere eliminati o ridotti mediante ordinanza sull’uso appropriato dell’acqua per innaffiamento e similari.

Sono incaricati a far rispettare la disposizione del sindaco gli organi di vigilanza.