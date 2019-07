Al cinema con Matthew McConaughey

Baby gang è un film italiano, che potremo vedere al cinema da mercoledì 17 luglio. Roma, oggi: il film segue le vite parallele dei membri di una giovanissima gang che intende prendere il comando delle attività criminali del quartiere e di un gruppo di normali adolescenti. Ispirato a una triste storia vera di prostituzione minorile, Baby gang affronta un problema molto delicato e grave della società italiana.

Serenity – l’isola dell’inganno, uscirà nella sale italiane giovedì 18 luglio. Baker Dill (Matthew McConaughey), ex capitano di un peschereccio, si è ormai ritirato a vita privata in una piccola isola di fronte alla Florida, in cui abita insieme alla nuova compagna (Diane Lane). Quando la sua ex moglie (Anne Hathaway) gli propone di aiutarla ad eliminare il nuovo marito (Jason Clarke), un uomo violento che minaccia la donna e il figlio, il capitano Dill dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato.

Gli spettatori più giovani non potranno perdere Birba – micio combinaguai, al cinema dal 18 luglio. Il gatto Blanket vive in un grattacielo insieme al figlio Cloak. Affascinato dal mondo esterno, il piccolo si avventura fuori dalle mura domestiche, alla ricerca del leggendario Paese dei gatti. Per ritrovare il cucciolo, Blanket dovrà superare le sue paure e uscire per le strade, insieme a un nuovo amico, un simpatico pappagallo.