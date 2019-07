Al cinema con “Men in black”

Men in Black: International, diretto da F. Gary Gray, uscirà al cinema giovedì 25 luglio. Spin-off della celebre saga degli “Uomini in nero” nata nel 1997, il film ha come protagonista l’agente M (Tessa Thompson), che da bambina insieme ai genitori era stata coinvolta in un’operazione dei MIB.

Avendo assistito al momento in cui gli agenti “sparaflashavano” i genitori, Tessa ha maturato una grande curiosità per quegli strani uomini eleganti con occhiali scuri, finché finalmente una volta diventata grande è riuscita ad entrare nell’organizzazione. Superata brillantemente la selezione con l’agente O (Emma Thompson), M entra a far parte della sezione londinese, sotto il comando di High T ( Liam Neeson ) e viene assegnata a H (Chris Hemsworth). I due hanno come primo obiettivo stanare un’entità aliena in grado di assumere le sembianze dei MIB, aiutata da una talpa interna al sistema…

La piccola boss, nelle sale italiane dal 25 luglio, è una simpatica commedia che ci fa tornare bambini. Jordan Sanders (Regina Hall), determinata dirigente di una grande azienda, vive continuamente sotto pressione. Magicamente ottiene la possibilità di tornare all’età di 13 anni e si sveglia una mattina nel suo attico di lusso nei panni di un’adolescente. Con l’aiuto della sua assistente (Issa Rae), l’unica a conoscere il suo segreto, Jordan avrà la possibilità di rivivere gli episodi del passato che hanno forgiato il suo carattere da adulta.

Il brivido dell’horror rinfresca le serate estive con Midsommar – il villaggio dei dannati, al cinema da giovedì 25 luglio. Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor) sono una coppia in crisi, funestata da una tragedia familiare. Una vacanza in un piccolo villaggio della Svezia in compagnia di un gruppo di amici in occasione della festa di Midsommar sembra essere l’occasione per staccare dalla routine e ritrovare l’intesa. Nel corso di un rituale di purificazione a cui assistono, i viaggiatori finiranno in un universo parallelo in cui si celebrano feste pagane dai contorni inquietanti.