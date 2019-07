In arrivo forti temporali

Preparatevi a mettere la copertina sul letto. Il meteo sta cambiando: temporali e grandine porteranno un abbassamento delle temperature soprattutto per quanto riguarda le minime che scenderanno attorno ai 14/17 gradi.

Ecco cosa dobbiamo aspettarci secondo il Centro Geofisico Prealpino:

Oggi domenica 14 luglio

Soleggiato al mattino e nel pomeriggio, poi formazione di cumuli. Rovesci e temporali nella notte con fenomeni più intensi tra Verbano, Lario, Orobie con graduale espansione verso il basso Varesotto e la Brianza.

Lunedì 15 luglio

Nella notte e all’alba ancora rovesci e temporali anche di forte intensità tra Verbano e Lario. In mattinata spostamento dei fenomeni verso il Pavese. Dal pomeriggio asciutto e soleggiato. Temperature in calo.

Regione Lombardia ha diffuso intanto un allarme “arancione” per le prossime ore: oggi, domenica 14/07, tempo via via più instabile a partire dal pomeriggio, con primi isolati rovesci o temporali su Alpi e Prealpi.

Dalla sera graduale aumento della probabilità di rovesci e temporali, dapprima su Alpi e Prealpi poi anche sulla Pianura. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi nella notte per poi proseguire fino al mattino di domani, lunedì 15/07.

Dal pomeriggio di lunedì 15/07 attenuazione ed esaurimento dei fenomeni sulla Pianura, mentre si attiveranno nuovi rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi. I fenomeni più intensi sono attesi sui settori occidentali della regione, dove gli accumuli di pioggia previsti potranno risultare forti o molto forti, localmente anche superiori ai 100 mm. Fino al mattino di domani 15/07 vento moderato da est sulla Pianura (specie sui settori orientali), mentre risulterà generalmente settentrionale sui settori occidentali; in quota risulterà moderato o forte, inizialmente da sud-est in rotazione ad est dal mattino.

Martedì 16/07 si attende il ritorno del tempo stabile su tutta la regione, con precipitazioni generalmente assenti. Si evidenzia che il passaggio perturbato avrà caratteristiche per lo più temporalesche nella fase iniziale, mentre successivamente le precipitazioni assumeranno carattere di pioggia continua o di rovescio.