Cenando in via Mazzini

Sotto le lanterne per una cena mai vista prima in via Mazzini a Gallarate. Giovedì 25 luglio, dalle 19.30 fino alle 23,30, terzo e ultimo appuntamento con “Cenando”.

Dopo le vie Cavour e Manzoni, la serata all’insegna del buon cibo e della musica viene proposta in via Mazzini. Sono sette le attività che aderiscono: Officina dell’hamburger; VinoTeca; Kavo; Barley House; Ristorante Postporta; gelateria Il Ghiottone; David’s Café. Come sempre piatti a 6 auro: cocktail, bollicine e birra dai 4 ai 6 euro. Si mangia e si beve lungo la via, sulle bobine di Parasacchi Home.

L’evento è patrocinato dal Comune ed è organizzato dal Distretto urbano del commercio, insieme al Naga e ad Ascom.

L’assessore al Commercio Claudia Mazzetti, ringrazia i ristoranti e i bar che hanno risposto presenti; i volontari di 4Exodus che si occuperanno dell’allestimento e della pulizia della strada durante e dopo la manifestazione e gli sponsor AutoCentauro, Ottica Velati e Centro Ottico Rizzo.