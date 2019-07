Il programma del cinema all’aperto al Broletto di Gallarate, per l’estate 2019

Giovedì 11 luglio, alle ore 21.30, prende inizio la XXVI Rassegna Cinematografica estiva “Lo Schermo & La Luna”, presso Palazzo Broletto in Via Cavour. A promuoverla sono, come in passato, il Comune di Gallarate attraverso l’Assessorato alla Cultura e il Cinema delle Arti.

«E’ una gradita occasione di incontro che caratterizza l’estate gallaratese. I film scelti sono tutti dell’ultima stagione, e con attori e registi che stanno costruendo la storia del cinema».

Il costo del biglietto è mantenuto identico agli scorsi anni (ingresso € 5 – ridotto € 4) e favorisce anch’esso l’occasione di serate vissute come momenti belli di socialità.Il primo film Mia e il leone bianco costituisce una bella opportunità anche per famiglie.

Il programma completo del cinema all’aperto a Gallarate



Giovedì 11 luglio MIA E IL LEONE BIANCO

di Gilles de Maistre.

con D. De Villiers, M.Laurent, L. Kirkwood.

Giovedì 18 luglio UN UOMO TRANQUILLO

di Hans Petter Moland.

con L. Neeson, T. Bateman, E. Rossum.

Martedì 23 luglio NELLE TUE MANI

di Ludovic Bernard.

con J. Benchetrit, L. Wilson, K. Scotto Thomas.

Venerdì 26 luglio NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

di Massimiliano Bruno.

con A. Gassmann, M. Giallini, E. Leo.

Martedì 30 luglio DOMANI E’ UN ALTRO GIORNO

di Simone Spada.

con V. Mastandrea, M. Giallini, A. Ferzetti.

Giovedì 1 agosto GREEN BOOK

di Peter Farrelly.

con V. Mortensen, M. Ali, L. Cardellini.

Martedì 6 agosto 7 UOMINI A MOLLO

di Gilles Lellouche.

con M. Amalric, G. Canet, B. Poelvoorde.

Giovedì 8 agosto GLORIA BELL

di Sebastián Lelio.

con J. Moore, J. Turturro, A. Ubach.

Martedì 20 agosto NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2

di Philippe de Chauveron.

con C. Clavier, C. Lauby, A. Abittan.

Giovedì 22 agosto OLD MAN & THE GUN

di David Lowery.

con R. Redford, C. Affleck, S. Spacek.