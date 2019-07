Computer e anziani, il corso torna in autunno

È terminato la settimana scorsa il ciclo di incontri sull’utilizzo delle tecnologie informatiche organizzato dall’Amministrazione comunale che si è svolto a Villa Calcaterra, nell’aula di informatica dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Le lezioni, dedicate agli anziani e alle persone che, per svariati motivi, non sono in grado di gestire le pratiche che richiedono l’uso della tecnologia, hanno visto la partecipazione di una ventina di cittadini.

Varie le esigenze messe in evidenza dagli “studenti”, tra cui parecchi nonni stanchi di chiedere aiuto a nipoti nativi digitali ma poco disponibili a dare spiegazioni approfondite: alcuni avevano bisogno di conoscere le primissime nozioni per poter utilizzare pc, Internet e posta elettronica, altri di indicazioni per utilizzare al meglio lo smartphone o per accedere ai servizi on line di banche e istituzioni. A rispondere alle tante domande, oltre al personale comunale, anche i giovani che stanno svolgendo il servizio civile o il tirocinio della Dote comune nell’Ufficio di Gabinetto del sindaco Antonelli.

Il primo cittadino, che ha fortemente voluto l’organizzazione del minicorso, ha ringraziato personalmente i partecipanti consegnando a tutti un attestato e ha espresso il suo apprezzamento per la riuscita dell’iniziativa: «È stato un momento di scambio culturale in cui i giovani hanno potuto mettere le loro conoscenze al servizio degli anziani per aiutarli a sentirsi sempre più integrati in un mondo ormai dominato dalla tecnologia». Il sindaco non ha escluso che il progetto verrà replicato nel periodo autunnale.