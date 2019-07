Concorso presidi: il Tar del Lazio annulla la prova scritta

Prova annullata. Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato contro la prova scritta del concorso per dirigenti scolastici. In particolare ha ritenuto fondata l’irregolarità legata all’incompatibilità di tre commissari e la mancata vigilanza da parte del Miur.

Così, le prove prove orali in corso, per stilare la graduatoria e far partire il prossimo non scolastico con nuovi presidi per gli istituti italiani, devono fermarsi. I 9000 candidati che avevano svolto la prova scritta dovranno ripeterla. Il Ministero farà ricorso contro il pronunciamento to del tribunale amministrativo per non compromettere l’iter in atto chiedendo la sospensiva d’urgenza della sentenza .

Al concorso si erano iscritti 34.580 candidati, se ne erano presentati alla prima prova preselettiva 24.000. Gli ammessi allo scritto erano stati 8736 e di questi avevano passato l’esame 3795, impegnati proprio in queste settimane nelle prove orali.

La sentenza del TAR ha annullato la prova scritta ( non quella preselettiva) . Il Ministero chiederà l’intervento del Consiglio di Stato secondo un copione già visto e vissuto durante il concorso bandito nel 2011 quando i candidati della Lombardia furono richiamati per sostenere un nuovo scritto annullato a causa delle buste trasparenti che non garantivano la privacy. In quella tornata vennero coinvolti anche l’attuale ministro dell’istruzione Marco Bussetti e la sua attuale consigliera Amanda Ferrario.

Nelle scuole italiane mancano 2425 dirigenti.