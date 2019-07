Corto Maggiore raddoppia: due le serate angeresi dedicate al cinema

Dopo il successo dello scorso aprile a Somma Lombardo, anche quest’anno ritorna ad Angera la rassegna cinematografica Corto Maggiore. L’appuntamento è per le 21 di sabato 20 e domenica 21 nella suggestiva cornice della piazzetta Ex Sama, cuore della cittadina alle porte del Lago Maggiore.

Ideato nel 2013 da Fabrizio Zaninelli e Pierluigi Parnisari, il festival vedrà protagonisti una quindicina di cortometraggi provenienti da Piemonte Movie e Corti Sonici, offrendo così la possibilità ad artisti, giovani e meno giovani, locali e nazionali, di poter esprimere il proprio talento in quella che è conosciuta come la settima arte: il cinema.

Anche per quest’edizione la regia è stata affidata a Matteo Jamundo, giovane talentuoso videomaker di Angera, i conduttori saranno invece Davide Longoni e Massimo Lazzaroni; con Longoni che presenterà la serata di sabato mentre Lazzaroni domenica.

Il Festival rientra nel progetto di promozione culturale del Comune di Angera “Riscopriamo glorie nostrane: specificità culturali e persone benemerite ad Angera e sul Lago Maggiore”. Non è dunque un caso che anche quest’anno, come per il procedente, l’amministrazione abbia voluto partecipare direttamente alla rassegna cinematografica attraverso il cortometraggio “Senti chi l’è chel parla 2019”. In aggiunta, da segnalare la proiezione di “Dona anche tu” per la regia del varesino Alessandro Damiani. Il corto è stato realizzato da una ventina di studenti del liceo scientifico Vittorio Sereni grazie alla partecipazione di Avis e di Sarah Maestri, nota attrice cinematografica e televisiva di Luino che ha curato il progetto.

Per l’occasione non mancherà poi la musica dal vivo del gruppo folcloristico Cann Cord e Pell, che si esibiranno sabato 20, mentre domenica 21 l’amata “cumpagnia” angerese de I Piott reciterà poesie in dialetto .

Il programma di Corto Maggiore 2019:

Sabato 20 – Presenta la serata Davide Longoni, musica dal vivo di Cann Cord e Pell

Consigli sull’alimentazione – Con i diabetici a Luino

La Lampara – Gino Caron

Whiteexploitation – R. Menicatti e B. Ugioli

Bavure – Donato Sansone

New Neighbours – Andrea Mannino

Sturling – Rodolfo Gusmeroli

Di tutti i colori – Alice Clerici

Domenica 21 – presenta la serata Massimo Lazzaroni, musica e poesie de La Cumpagnia I Piott

Dona anche tu – Alessandro Daminani

8_27 – Matthias Kreter

Broccoli – Ivàn Sàinz-Pardo

Moda in Vespa – Tommaso Latina

Sent chi l’è chel parla 2019 – Comune di Angera

Parru pi tua – Giuseppe Carleo

Il dovere della Morte – Roberto Miali