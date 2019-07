Domenica d’arte per bambini tra Ghiacciaie e oratorio

Una domenica dedicata ai bambini, tra arte e creatività, quella del 14 luglio a Cazzago Brabbia, sul lago di Varese.

Per tutta la giornata saranno aperte al pubblico e visitabili le ghiacciaie in occasione della mostra “Pittura in ghiacciaia en plein air” di Chicco Colombo, che dipingerà dal vivo per gli amanti del genere, dalle ore 9 alle 18 (l’iniziativa sarà replicata anche domenica 21 luglio).

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17, il cortile sul retro della chiesa ospiterà l’autrice e narratrice Betty Colombo per la presentazione del suo primo libro per Bambini “Vado via!”, albo illustra da Paloma Canonica e pubblicato da Bohem.

In serata, sempre Betty Colombo chiuderà la Festa per la fine dell’oratorio estivo (apertura dello stand gastronomico dalle ore 18), con uno spettacolo di animazione teatrale per grandi e piccini “Dai ricordi di scuola al bucato delle streghe”, in programma dalle ore 21 nel giardino della storica dimora Lanzavecchia (piazza della chiesa), per il piccolo festival “Nature paesane”, dedicato a Luigi Stadera (autore e memoria storica vivente di Cazzago, novantanni a fine agosto).

In caso di pioggia la presentazione del libro e lo spettacolo saranno ospitati dalle sale interne all’oratorio.