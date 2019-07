Droga alla festa degli studenti

Controlli da parte dei Carabinieri di Busto Arsizio nella notte, in prossimità di una nota discoteca di Olgiate Olona, dove era in corso una festa studentesca. I militari hanno svolto un servizio coordinato e finalizzato al contrasto dell’uso di sostanze stupefacenti e della guida in stato di ebrezza.

Durante il controllo, dove c’è stata la massima collaborazione da parte degli organizzatori, i Carabinieri hanno fermato un giovane di 18 anni per furto, con precedenti. Il giovane ha sottratto una collana d’oro ad una ragazza di 15 anni di Busto Arsizio che aveva segnalato il fatto alla vigilanza interna. Analizzate le immagini di video sorveglianza, l’autore del furto è stato fermato dopo circa due ore ad un posto di blocco.

Inoltre, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa, due giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti del tipo Hashish, Cocaina e Marijunan. Si tratta di un giovane di Turante, trovato in possesso di 3,9 gr di Hashish e 0,7 gr di cocaina. E di un giovane, 16 anni, di Legnano, studente, incensurato trovato in possesso di 1,4 gr di Marijuna. Nel corso del servizio sono stata complessivamente identificati 125 soggetti e circa 100 veicoli.

(foto di repertorio)