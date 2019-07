Eruzione a Stromboli, incendi e turisti in fuga

(Il vulcano Stromboli: immagine di repertorio)

Paura a Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, dove nel pomeriggio di oggi si è verificata un’improvvisa e violenta eruzione.

L’eruzione, accompagnata da due esplosioni con fuoriuscita di lava, ha provocato una pioggia di lapilli che ha appiccato incendi nella zona del vulcano e nell’abitato di Ginostra. Secondo le prime notizie non ci sarebbero feriti ma alcuni turisti si sono buttati in mare per la paura dei lapilli. Le autorità stanno valutando l’evacuazione dei turisti.