La Futura continua a correre: Messina battuta a domicilio

La Futura Volley Giovani Busto aggiunge altri tre punti nella sua risalita della classifica nella Pool Promozione di Serie A2. Nel turno infrasettimanale la formazione di Tettamanti supera anche l’ostacolo Messina, battuta a domicilio con il punteggio di 1-3, e continua a restare agganciata al treno che porta agli spareggi playoff. Ora le Cocche sono a quota 24 a pari merito con Roma – la prossima avversaria – e a -1 da Altafratte mentre le inseguitrici ora sono a -6.

In Sicilia le bustocche hanno mostrato un gioco efficace, redditizio e solido: ben 12 i muri messi a referto mentre l’attacco ha girato bene chiudendo con il 41%. Bene, dopo un avvio così così, anche difesa e ricezione: il totale fa un 3-1 non scontato pur se contro l’ultima squadra della Pool Promozione. Dopo un avvio tutto griffato da Messina (25-17) la Futura ha reagito, vinto con discreto margine secondo e terzo set e chiuso il quarto con cinismo, 25-23, con punto decisivo a tutto braccio di Taborelli.

Marika Longobardi (10 punti) è stata votata MVP dell’incontro ma ancora una volta Alyssa Enneking ha vestito i panni della protagonista, sempre presente nei momenti del bisogno. L’americana ha chiuso con ben 26 punti col 52% e 4 muri. In grande spolvero anche Veronica Taborelli (16 punti col 51%) e una Sophie Blasi determinante non solo in ricezione ma soprattutto in difesa.

«La partita è iniziata in modo complicato, abbiamo faticato a trovare i nostri ritmi specie in cambio palla anche per merito di Messina, che ha spinto tanto – ha detto Tettamanti – Poi abbiamo iniziato a trovare continuità dai nove metri e loro sono calate: questo ci ha permesso di tornare al nostro livello. Nel quarto set abbiamo sbagliato un po’ troppo e Viscioni (20 punti ndr) ci ha dato filo da torcere ma nel finale siamo stati più concreti. Riuscire a portare a casa tre punti su un campo non facile come questo è un nostro grande merito, ora un pochino di riposo e poi subito testa a Roma».

Gruppo Formula 3 Messina – Futura Volley Giovani Busto A. 1-3

(25-17, 21-25, 17-25, 23-25)

Messina: Rizzieri, Kiss 4, Colombo 6, Landucci 5, Zojzi 19, Viscioni 20, Oggioni (L), Tisma 2, Ferrara. N.e. Campagnolo, Felappi, Galic. All. Freschi.

FVG Busto A.: Sassolini 4, Taborelli 16, Rebora 7, Farina 6, Longobardi 10, Enneking 26, Blasi (L), Sormani, Orlandi, Talarico, Ternava. N.e. Alberti, Nella, Aina (L2). All. Tettamanti.

Note. Durata set: 24’, 30’, 21’, 29’; tot. 1h55’.

Messina: battute sbagliate 9, vincenti 9, ricezione positiva 50% (perfetta 18%), attacco 33%, muri 4. Futura: battute sbagliate 16, vincenti 6, ricezione positiva 48% (perfetta 11%), attacco 41%, muri 12.