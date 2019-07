Tutto esaurito per la Notte degli Artisti 2019

Grande successo per l’edizione 2019 della Notte degli artisti di Vedano Olona, che sabato sera ha visto letteralmente il “tutto esaurito” nei locali e nei numerosi stand gastronomici allestiti per le vie del centro da esercenti e negozianti.

La sesta edizione della manifestazione, intitolata quest’anno VedanoByWhite, è stata promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i commercianti del paese.

«Anche questa edizione ha visto la presenza pressoché di tutto il paese e di moltissime persone giunte da fuori – dicono gli organizzatori – I parcheggi esterni erano già pieni alle 20,30. Le vie del centro, i negozi, i bar e i locali dislocati in tutto il territorio hanno offerto fino a tarda notte intrattenimenti di alto livello. Teatro di strada, musica dal vivo, sfilate di moda, laboratori per bambini, dj set oltre a specialità gastronomiche elaborate appositamente in occasione della festa. Un impegno enorme dei commercianti che hanno saputo offrire iniziative originali e adatte a grandi e piccini ma anche di associazioni che hanno fatto pulsare il cuore del paese. Vedano Olona si sta dimostrando sempre più un paese ricco di iniziative culturali e aggregative di grande interesse».

L’organizzazione è stata impeccabile e tutta la manifestazione si è svolta in assoluta serenità e sicurezza, grazie al concorso del Comune con la Polizia Locale, i City Angels e i Carabinieri in congedo.

«Rivendichiamo con orgoglio l’istituzione della Notte degli Artisti – dice l’assessore agli eventi e manifestazioni di Vedano Viva, Simona Ghiraldi – un momento di partecipazione e aggregazione di tutta la comunità vedanese. Una festa di tutti e per tutti».