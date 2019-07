Incendio in un palazzo, evacuate 30 persone

I vigili del fuoco e il personale del soccorso sanitario sono arrivati in massa a Gallarate, in via Carducci, allertati da un allarme incendio segnalato in un condominio nella serata di martedì 2 luglio.

Subito i soccorritori si sono occupati di far uscire le persone dalle loro abitazioni e diverse decine di loro sono state sottoposte ad un primo controllo medico. L’incendio, derivante probabilmente da un corto circuito, non sembra essere stato molto esteso ma l’interno del condominio si è riempito di fumo.

Al termine dei controlli un bimbo e una donna incinta sono stati portati in ospedale con una live intossicazione da fumo. Messo in sicurezza lo stabile i vigili del fuoco hanno fatto rientro in caserma.